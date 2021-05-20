Под Великим Новгородом потушили уничтоживший 20 домов пожар

Спасатели ликвидировали пожар в поселке под Великим Новгородом, где сгорели 20 домов. Об этом в четверг, 20 мая, говорится на сайте областного управления МЧС.

Пожар вспыхнул накануне днем в деревне Перелучи Боровичского района. На ликвидацию возгорания потребовалось около 13 часов, полностью потушить пожар удалось лишь в 02:05. Огонь уничтожил шесть жилых и 14 дачных домов, а также деревянную часовню. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь моментально охватывал другие дома. Общая площадь пожара составила свыше 3 тыс. кв. м, пишет НСН.

В МЧС уточнили, что спасатели сумели спасти от возгорания свыше 150 домов и предотвратить человеческие жертвы. В тушении пожара задействовали 45 человек и 15 единиц техники. На месте происшествия продолжаются работы по проливке и разбору конструкций, пишет РЕН ТВ.

В областном управлении СК начали проверку по факту случившегося.

Ранее 20 мая сообщалось, что в Иркутской области пожар, который возник в поселке Дальнем Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Пожарные сумели остановить и ликвидировать возгорание на площади 0,1 га, не покрытой лесом. Огнем уничтожено 28 домов, из них 19 пустовавших и девять жилых. Без крова осталось 18 человек.