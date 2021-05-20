Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заявил о начале контактов по встрече с Путиным
Общество
Москалькова поддержала идею ФСИН о рабочих местах для заключенных
Наука
В России начались исследования препарата для лечения рака предстательной железы
Мир
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Авто
Ford представила новый электромобиль с запасом хода 370 км
Общество
В России за сутки зарегистрировали 9232 новых случая COVID-19
Происшествия
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Мир
В Австралии выявили новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca
Общество
Почти 90% российского мороженого признали некачественным

Под Великим Новгородом потушили уничтоживший 20 домов пожар

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ликвидировали пожар в поселке под Великим Новгородом, где сгорели 20 домов. Об этом в четверг, 20 мая, говорится на сайте областного управления МЧС.

Пожар вспыхнул накануне днем в деревне Перелучи Боровичского района. На ликвидацию возгорания потребовалось около 13 часов, полностью потушить пожар удалось лишь в 02:05. Огонь уничтожил шесть жилых и 14 дачных домов, а также деревянную часовню. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь моментально охватывал другие дома. Общая площадь пожара составила свыше 3 тыс. кв. м, пишет НСН.

В МЧС уточнили, что спасатели сумели спасти от возгорания свыше 150 домов и предотвратить человеческие жертвы. В тушении пожара задействовали 45 человек и 15 единиц техники. На месте происшествия продолжаются работы по проливке и разбору конструкций, пишет РЕН ТВ.

В областном управлении СК начали проверку по факту случившегося.

Ранее 20 мая сообщалось, что в Иркутской области пожар, который возник в поселке Дальнем Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Пожарные сумели остановить и ликвидировать возгорание на площади 0,1 га, не покрытой лесом. Огнем уничтожено 28 домов, из них 19 пустовавших и девять жилых. Без крова осталось 18 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021