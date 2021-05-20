В Пермском крае пройдут XX молодежные Дельфийские игры

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае состоятся ХХ молодежные Дельфийские игры России. В Играх примут участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций субъектов Российской Федерации.

Для обеспечение всех организационных процессов, например сопровождения участников, гостей и жюри, работы в центральном штабе и штабах на местах, был сформирован волонтерский корпус, в состав которого вошли 350 человек. Это в первую очередь студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа. Именно они сегодня первыми прошли регистрацию и аккредитацию в Штабе Игр, получили волонтерскую форму и приступили к работе по своим направлениям.

Параллельно идут последние приготовления площадок, задействованных для проведения состязаний. В этом году конкурсная и фестивальная программа включит в себя 28 номинаций, в числе которых фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования и пр. Среди площадок — ведущие объекты культуры и искусства города: Пермская краевая филармония, Пермский государственный цирк, Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Пермский государственный институт культуры и др.

Также в рамках проведения юбилейных Двадцатых молодежных Дельфийских игр России в Пермском крае разработан официальный Дельфийский десерт, который традиционно станет одним из символов Игр. В составе Дельфийского десерта 2021 года — тонкий молочный бисквит, шоколадный мусс с ароматом ванили из белого шоколада и сыра маскарпоне, компоте из клубники. Авторами рецептуры предложены четыре различных варианта подачи, каждый из которых отражает уникальный вкус десерта и позволяет раскрыться его компонентам. Дельфийский десерт можно попробовать в даты проведения мероприятия — с 21 по 26 мая 2021 года.

События Игры будут освещаться на медиа ресурсах Дельфийских игр, в числе которых «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter, а также в Telegram-канале.