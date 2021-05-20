Пожар в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии потушили за три дня

Три дня потребовалось на ликвидацию пожара в нацпарке «Нечкинский» в Удмуртии. Общая площадь горения составила 100 га.

Возгорание произошло на границе Воткинского и Завьяловского района 17 мая. По словам главы региона Александра Бречалова, огонь подступал к населенному пункту, однако пожарным удалось защитить деревню. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Непосредственно на территории нацпарка выгорела площадь 55 га. После ликвидации пожара на месте остаются караульные бригады.

В МЧС пояснили, что ликвидация горения заняла продолжительный срок из-за жары и сильного ветра. Верховой огонь представлял опасность для самих пожарных. Несмотря на сложные условия, угроза для населенных пунктов миновала, эвакуация местных жителей не потребовалась. В ведомстве отмечают, что на пасеке у деревни сгорела баня и постройка.