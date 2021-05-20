Названы блогеры-участники VK Fest

«ВКонтакте» объявила имена еще более 50 блогеров и артистов, которые выступят на VK Fest. Среди них — участница «Евровидения» от России Manizha, а также Jah Khalib, Дина Саева, Даня Милохин, GONE.Fludd, HammAli & Navai, GAVRILINA, Катя Клэп. Всего участие в фестивале подтвердили уже 90 звезд — и список будет пополняться. Увидеть и услышать их можно будет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга: VK Fest, крупнейший городской open-air в стране, в 2021 году пройдет в привычном офлайн-формате.

Блогеры

Для зрителей VK Fest выступят блогеры, которые уже давно полюбились аудитории, а также те, кто стал суперзвездой совсем недавно: Аня Pokrov, Артур Бабич, KARNA.VAL, Джарахов, ZOLOTOVA, DAVA, GOLYSHEVA, Володя XXL, Дан Подлецкий, Даня Милохин, Диана Астер, Дина Саева, Eva Miller, Егор Шип, ERSHOV, KARA KROSS, Кирилл Колесников, Mary Senn, Ваша Маруся, Маха Горячёва, Тамирлан Кулиев, GAVRILINA, Mimimizhka, Tenderlybae, Gary Grey, Рома Неваш, Rakhim, XTV, Александра Лукьянова, VAVAN, Катя Адушкина, Катя Клэп, Макар Карелин, Настя Кош, Саша Спилберг.

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов:

«Сцена блогеров — неотъемлемая часть VK Fest: она всегда собирала огромное количество посетителей. В 2020-м жизнь каждого круто изменилась, и это непростое время подарило нам новых героев. Сегодня количество подписчиков у блогеров сопоставимо с аудиторией ведущих СМИ нашей страны, а иногда и превышает ее. Теперь именно блогеры — новые медиа: у них учатся, им доверяют, с них берут пример миллионы. Поэтому они и стали важными участниками главного городского open-air фестиваля страны, и в этом году их зона на фестивале значительно расширится».

Ведущим сцены станет популярный рэп-исполнитель и телеведущий ST. Он не только представит звездных гостей, но и сыграет с ними в игру «Загадай блогеру». Пользователи «ВКонтакте» заранее придумают задания, которые предстоит выполнить интернет-знаменитостям, — при этом они не будут знать, что их ждет. После своих выступлений блогеры пообщаются с фанатами и раздадут автографы.

Также гостей VK Fest ждет новинка — музыкальный блок «Клипы Megamix». Блогеры исполнят треки, которые стали популярны благодаря коротким вертикальным видео в соцсетях. С синей сцены споют Даня Милохин и Николай Басков, DAVA, GAVRILINA, Джарахов, Егор Шип, KARNA.VAL, KARA KROSS, ERSHOV, MIA BOYKO и T-killah, Rakhim и другие.

Музыканты

Также «ВКонтакте» анонсировала вторую волну артистов.

На синей сцене выступят Andro и Gafur, ELMAN, HammAli & Navai, IOWA, Jah Khalib, JONY, Manizha, MARUV, Елена Темникова и Клава Кока. Ее ведущим станет юморист и шоумен Владимир Маркони.

К участникам белой сцены присоединятся GONE.Fludd, IROH, May Wave$, Алёна Швец, ДЕТИ RAVE, Idris & Leos, ASAMMUELL, CAKEBOY и escape.

Для ценителей инди-музыки на зеленой сцене свои хиты также представят LOVANDA, polnalyubvi, SHENA?, WineSmoke, Папин Олимпос, Эрика Лундмоен.

Ранее «ВКонтакте» объявила имена первых артистов VK Fest 2021. Среди них — Баста, Ёлка, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Пошлая Молли, ЛАУД, дора и Тося Чайкина.

В 2021 году VK Fest пройдет уже в седьмой раз. Билеты на фестиваль доступны по ссылке (vk.cc/tickets) и в официальном сообществе VK Fest.