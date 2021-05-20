В России начались исследования препарата для лечения рака предстательной железы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране начались первые клинические исследования препарата на основе лютеция для лечения рака предстательной железы.

В исследовании также принял участие главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, отметил министр на Московском онкологическом форуме в четверг, 20 мая.

«Провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект», — заявил Мурашко.

По словам министра, у России появится новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.

Ранее в четверг главный онколог депздрава Москвы Игорь Хатьков рассказал, что самым распространенным онкологическим заболеванием в России является рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин.

Также достаточно распространенными являются колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

20 апреля сообщалось, что российские ученые разработали устройство для автоматического гистологического анализа. Оно может самостоятельно выявлять онкологии, тем самым заменив нескольких медработников.