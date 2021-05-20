Названа главная опасность головной боли

Головная боль является распространенным симптомом рака мозга. Об этом сообщило британское издание Express.

Как рассказали в британской благотворительной организации Cancer Research, головная боль может говорить о наличии опухоли головного мозга, если сопровождается чувством тошноты. Особенно это должно насторожить людей, которые раньше подобных недугов не испытывали, пишет НСН.

Как отмечают специалисты, если головная боль является помехой для ночного сна, следует записаться на прием к врачу. Поводом не медлить с прохождением обследования также являются проблемы со зрением, когда человек видит мигающие пятна перед глазами и симптомы не проходят в течение нескольких недель или месяцев, отмечает сайт 360tv.ru.

В апреле британские врачи назвали опасность популярного обезболивающего — парацетамола. Его передозировка может привести к неприятной побочной реакции организма, пишет «Москва 24». По словам специалистов, самым частыми симптомами передозировки препаратом являются рвота и тошнота. Также передозировка может привести к повреждению печени.