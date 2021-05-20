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Москалькова поддержала идею ФСИН о рабочих местах для заключенных

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ об увеличении числа рабочих мест для граждан, которые имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

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«Поддерживаю инициативу ФСИН по организации работы по увеличению количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами», — сообщили в четверг, 20 мая, в пресс-службе Москальковой.

Председатель Совета по правам человека в России (СПЧ) Валерий Фадеев, в свою очередь, заявил, что в целом не против этой инициативы. По его словам, принудительно сгонять на работы заключенных, конечно же, не будут.

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. <…> Надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения. Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — сказал он «Газете.ру».

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников предложил более активно использовать заключенных для работы в России, на которую приглашают трудовых мигрантов. По его словам, на данный момент в исправительных учреждения находятся 482 тыс. человек, из них 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

12 марта Калашников рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

В конце декабря прошлого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением было направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.

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