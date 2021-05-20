Карантин по бруцеллезу ввели в одном из районов Оренбуржья

В Ташлинском районе Оренбургской области выявили неблагополучную зону по бруцеллезу крупного рогатого скота. На территории муниципалитета действует карантин.

Как сообщает региональным Россельхознадзор, распоряжение о введении карантина подписал первый замминистра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области.

Эпизоотическим очагом признана животноводческая ферма бригады № 1 ООО «МТС Агрокомплекса «Ташлинский», уточняет РИА «Оренбуржье».

На данный момент в регионе зафиксированы три неблагополучных зоны по бруцеллезу. Заболевание отмечено в селе Ветлянка Соль-Илецкого горокруга, хуторе Чулошников под Оренбургом и муниципальном образовании Трудовой сельсовет Ташлинского района. О первых двух случаях сообщалось в конце апреля.

Животных, у которых выявили бруцеллез, направляют на убой на специальные площадки. Сделать это необходимо в течение 15 дней с даты установления диагноза.