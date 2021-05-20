В Рособрнадзоре выразили надежду на сдачу ЕГЭ всеми выпускниками школ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать не только планирующие поступать в вуз, но и все выпускники школ.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике. — Ред.) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня, для того чтобы получить аттестат», — сказал Музаев в четверг, 20 мая, отвечая на вопросы в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

Ранее, 15 мая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости отмены ЕГЭ в России. По его словам, ЕГЭ имеет ряд негативных последствий. Школьники должны самостоятельно принимать решение о том, будут ли они сдавать ЕГЭ или писать сочинения и отвечать в вузах устно, добавил Смолин.

В свою очередь, директор образовательного ресурса «ЯКласс» Андрей Илингин 13 мая подчеркнул, что в мире увеличивается спрос на стандартизированные экзамены, в связи с чем ЕГЭ вряд ли будет отменен. Он пояснил, что единые экзамены нельзя считать плохой системой проверки знаний, к негативным результатам приводит их неправильная организация.

15 января глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в текущем году ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Он уточнил, что тем, кто планирует поступление в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые будут необходимы для поступления.

В конце января российский лидер Владимир Путин заметил, что ЕГЭ часто справедливо критикуют. Однако, по его словам, у этой системы есть и плюсы. В частности, позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.