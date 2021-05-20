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Эксперты заявили о хороших прибылях производителей и продавцов продовольствия

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Ключевые экономические показатели ряда компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности, а также продовольственного ритейла в России, несмотря на кризис 2020 года показали положительную динамику на фоне большинства компаний из других секторов экономики, которые «просели» из-за введенных ограничений. Об этом говорится в исследовании, проведенном РЭУ им. Плеханова.

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По словам доцента кафедры экономической статистики РУЭ им. Плеханова Ольги Лебединской, рентабельность активов производителей продуктов питания поднялась фактически в 2 раза по сравнению со среднестатистическим значением.

По ее словам. доходы от реализации по отрасли выросли на 11% в сравнении с 2019 годом, а прибыль от продаж — на 20%. При этом прибыль крупных организаций, работающих в сфере общепита и в гостиничном бизнесе, за период прошлого года сократилась более чем на 40%, однако убытки увеличились в 2,7 раза.

Что касается чистой прибыли российских компаний, то она выросла на 69%, дойдя до 27 млрд рублей.

Также на 1,5–2% увеличилась средняя рентабельность продаж.

Хорошую динамику можно наблюдать у производителей сахара и растительного масла. Однако необходимо отметить, что соглашение о фиксации цен на эти два продукта сдержало рост их стоимости для населения, снизив сверхмаржинальность для их производителей внутри РФ.

Доходы от реализации в целом по отрасли выросли относительно 2019 года на 41%. Прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза. Целый ряд компаний из убыточных перешел в категорию прибыльных, а некоторые организации увеличили рентабельность продаж более чем в два раза.

Так, рост цен на продукты питания на территории России в первую очередь связан с высокой маржинальностью, которая сложилась на отдельных рынках продовольствия, так и в других товарных группах в розничном секторе.

17 мая, по данным Минсельхоза РФ, стало известно, что ситуация на рынке сахара в России стабилизировалась, условия соглашений по сдерживанию цен, заключенные властями с производителями и торговыми сетями, соблюдаются в полном объеме.

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