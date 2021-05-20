Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Соцсети удалили более 300 деструктивных ссылок о стрельбе в Казани
Общество
ФСБ обнародовала имена убивавших на Псковщине эстонских карателей
Мир
Пашинян заявил о находящихся на территории Армении 500 военных Азербайджана
Общество
ФСИН предложила организовать трудовые лагеря для осужденных
Армия
В Сербии стартовали антитеррористические учения с участием РФ
Общество
Финал кастинга на участие в «Алых парусах» стартовал в Петербурге
Туризм
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до 31 мая
Авто
В Германии выставили на продажу пикап Lada Niva за 3,2 млн рублей
Общество
Главный следователь полиции Москвы написала рапорт об увольнении
Сюжет:

Врач призвала не связывать плохое самочувствие с погодой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метеочувствительность не является нормальным состоянием, и, как правило, за этим стоят другие серьезные причины. Об этом в четверг, 20 мая, в беседе с «Известиями» сообщила врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины GRAND CLINIC Яна Коперская.

Не по сердцу: грядущая жара несет с собой инфаркты и инсульты
Врачи призывают россиян отказаться от алкоголя и ограничить физические нагрузки

«В норме метеочувствительность не должна иметь места. Как правило, за ней стоят другие серьезные причины. Человек может находиться в дефиците железа, витамина D, или у человека могут быть нарушены адаптация к стрессу, режим сна. Очень часто пациенты утверждают, что у них головные боли связаны с изменением погоды. Когда они начинают вести дневник головной боли, часто оказывается, что реальные причины могут быть другими, например человек понервничал, что чаще всего и бывает», — подчеркнула специалист.

Врач также отметила, что причиной сильных головных болей в жару может быть быть венозная недостаточность. В любом случае необходимо выявить первопричину головных болей, заключила Коперская.

19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели. Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше плюс 18 градусов.

При этом 18 мая температура в Москве побила очередной рекорд: воздух в столице прогрелся до +30,8 градуса, что на 1,7 градуса выше предыдущего максимума для этого дня.

26 апреля врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью. По словам специалиста, метеочувствительным людям необходимо укреплять иммунитет на протяжении всего года и при необходимости измерять давление.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021