Врач призвала не связывать плохое самочувствие с погодой

Метеочувствительность не является нормальным состоянием, и, как правило, за этим стоят другие серьезные причины. Об этом в четверг, 20 мая, в беседе с «Известиями» сообщила врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины GRAND CLINIC Яна Коперская.

«В норме метеочувствительность не должна иметь места. Как правило, за ней стоят другие серьезные причины. Человек может находиться в дефиците железа, витамина D, или у человека могут быть нарушены адаптация к стрессу, режим сна. Очень часто пациенты утверждают, что у них головные боли связаны с изменением погоды. Когда они начинают вести дневник головной боли, часто оказывается, что реальные причины могут быть другими, например человек понервничал, что чаще всего и бывает», — подчеркнула специалист.

Врач также отметила, что причиной сильных головных болей в жару может быть быть венозная недостаточность. В любом случае необходимо выявить первопричину головных болей, заключила Коперская.

19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели. Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше плюс 18 градусов.

При этом 18 мая температура в Москве побила очередной рекорд: воздух в столице прогрелся до +30,8 градуса, что на 1,7 градуса выше предыдущего максимума для этого дня.

26 апреля врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью. По словам специалиста, метеочувствительным людям необходимо укреплять иммунитет на протяжении всего года и при необходимости измерять давление.