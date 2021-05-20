Почти 90% российского мороженого признали некачественным

Около 90% представленного мороженого на российском рынке не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Общественной потребительской инициативы» 20 мая.

По результатам мониторинга Роскачества, более чем у 70 наименований мороженого, размещенного на торговых прилавках по всей России, в 90% случаев были обнаружены те или иные нарушения: в 20% продукции найдены антибиотики, и только менее 10% продукции не имеют никаких нареканий.

Несоответствия были обнаружены у мороженого таких марок, как «Айсберри», «Русский холодъ», «Чистая Линия», «Юнилевер» и др.

Антибиотики в составе были обнаружены у таких производителей мороженого, как «Волгоградский пломбир», «Липецкое», «Сибиркое», «Айс-Групп» и др.

Результаты проверки показали, что производители мороженого допускают множество нарушений, таких как недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и растительных жиров, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки.

Уточняется, что по данным Россельхознадзора, в последние годы доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет порядка 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

«В настоящее время существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей. Объем рынка мороженого в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота», — рассказал «Известиям» председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Он считает, что при покупке такой продукции потребитель должен быть предельно внимателен, а со стороны государства, в свою очередь, возникла необходимость в новых действенных мерах, которые позволят не допустить реализацию опасных товаров.

Накануне в пресс-службе Центра развития перспективных технологий заявляли, что в России не ожидается дефицита мороженого после внедрения обязательной маркировки с 1 июня. На полках магазинов появится 5 млрд единиц промаркированного мороженого. По данным на 19 мая, в системе зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра.

Правила маркировки молочной продукции утверждены постановлением правительства № 2099 от 15 декабря 2020 года. Они предусматривают начало обязательной маркировки сыра и мороженого с 1 июня 2021 года, продукции сроком годности более 40 дней — с 1 сентября 2021 года, продукции сроком годности менее 40 дней — с 1 декабря 2021 года. При этом учет по партиям планируется вводить с 1 сентября 2022 года, поштучный (кроме скоропортящейся продукции) — с 1 декабря 2023 года. С 20 января все желающие предприятия могут маркировать любую продукцию в добровольном порядке, до наступления обязательности оператор выдает коды бесплатно.