Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский заявил о начале контактов по встрече с Путиным
Общество
Москалькова поддержала идею ФСИН о рабочих местах для заключенных
Наука
В России начались исследования препарата для лечения рака предстательной железы
Мир
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Авто
Ford представила новый электромобиль с запасом хода 370 км
Общество
В России за сутки зарегистрировали 9232 новых случая COVID-19
Происшествия
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Мир
В Австралии выявили новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca
Общество
Почти 90% российского мороженого признали некачественным

Почти 90% российского мороженого признали некачественным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 90% представленного мороженого на российском рынке не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Общественной потребительской инициативы» 20 мая.

Штрих-срок: в УК появится наказание за подделку маркировки
Госдума уже дала положительное заключение на инициативу кабмина

По результатам мониторинга Роскачества, более чем у 70 наименований мороженого, размещенного на торговых прилавках по всей России, в 90% случаев были обнаружены те или иные нарушения: в 20% продукции найдены антибиотики, и только менее 10% продукции не имеют никаких нареканий.

Несоответствия были обнаружены у мороженого таких марок, как «Айсберри», «Русский холодъ», «Чистая Линия», «Юнилевер» и др.

Антибиотики в составе были обнаружены у таких производителей мороженого, как «Волгоградский пломбир», «Липецкое», «Сибиркое», «Айс-Групп» и др.

Результаты проверки показали, что производители мороженого допускают множество нарушений, таких как недостаточная жирность, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и растительных жиров, наличие в продукте бактерий группы кишечной палочки.

Уточняется, что по данным Россельхознадзора, в последние годы доля фальсификата на рынке молочной продукции составляет порядка 20%, а по некоторым категориям достигает 50%.

«В настоящее время существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности предусмотренные КоАП РФ, не останавливают нарушителей. Объем рынка мороженого в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота», — рассказал «Известиям» председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Он считает, что при покупке такой продукции потребитель должен быть предельно внимателен, а со стороны государства, в свою очередь, возникла необходимость в новых действенных мерах, которые позволят не допустить реализацию опасных товаров.

Накануне в пресс-службе Центра развития перспективных технологий заявляли, что в России не ожидается дефицита мороженого после внедрения обязательной маркировки с 1 июня. На полках магазинов появится 5 млрд единиц промаркированного мороженого. По данным на 19 мая, в системе зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра.

Правила маркировки молочной продукции утверждены постановлением правительства № 2099 от 15 декабря 2020 года. Они предусматривают начало обязательной маркировки сыра и мороженого с 1 июня 2021 года, продукции сроком годности более 40 дней — с 1 сентября 2021 года, продукции сроком годности менее 40 дней — с 1 декабря 2021 года. При этом учет по партиям планируется вводить с 1 сентября 2022 года, поштучный (кроме скоропортящейся продукции) — с 1 декабря 2023 года. С 20 января все желающие предприятия могут маркировать любую продукцию в добровольном порядке, до наступления обязательности оператор выдает коды бесплатно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021