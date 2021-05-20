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Вакцину «КовиВак» Центра имени Чумакова доставили в Красноярский край

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В Красноярский край доставили 3120 доз вакцины «КовиВак». Это разработка Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

До этого в регион поступили вакцины «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор».

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, вакцину удобно транспортировать. Она может храниться при плюсовых температурах, что позволит вакцинировать население в труднодоступных районах Красноярского края.

19 мая в Кремле сообщили, что вопрос по изменению законодательства для того, чтобы сделать вакцинацию от COVID-19 в России обязательной, не прорабатывается.

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