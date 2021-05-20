Пожар в поселке Дальнем в Приангарье перешел на земли лесного фонда

В Иркутской области пожар, который возник в поселке Дальнем Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Пожарные сумели остановить и ликвидировать возгорание на площади 0,1 га, не покрытой лесом.

Вместе с этим очагом в регионе 19 мая зарегистрировали пять лесных пожаров: в Братском, Тайшетском и Усть-Кутском районах. Четыре очага ликвидировано на общей площади 28,6 га. В локализованном состоянии — пожар в Усть-Кутском районе на площади 1,5 га.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в областном правительстве, в одном случае пожар начался по вине населения, в четырех — огонь перешел в лес с земель иных назначений, три возгорания возникли на участках, не закрепленных за арендаторами.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Приангарья зарегистрировали 59 пожаров на общей площади 1,1 тыс. га. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество лесных пожаров меньше на 213 случаев, а площадь, пройденная огнем, — почти на 25 тыс. га.

Крупный пожар в населенном пункте Дальний начался 19 мая. Открытое горение удалось ликвидировать только 20 мая. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Не исключено, что причиной мог стать человеческий фактор. Огнем уничтожено 28 домов, из них 19 пустовавших и девять жилых. Без крова осталось 18 человек.