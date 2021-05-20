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Соцсети удалили более 300 деструктивных ссылок о стрельбе в Казани

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Более 300 ссылок с деструктивной информацией о стрельбе в казанской гимназии было удалено в социальных сетях после соответствующих проверок, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в четверг, 20 мая.

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«Роскомнадзором отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани. Удалено более 300 ссылок на контент подобного рода», — сообщили ТАСС в четверг, 20 мая.

Также Роскомнадзор ограничил доступ к десяти фейковым страницам пользователей с именем «Ильназ Галявиев» в соцсети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры России.

Кроме того, на основании решения Росмолодежи, в Единый реестр запрещенной информации была внесена одна интернет-страница, она также уже удалена.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с экстремистским контентом, а также кибербуллингом и целенаправленным распространением ложной информации в Сети.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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