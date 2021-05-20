Найденные в школе на Камчатке некачественные крупы уничтожат

В школе села Паратунка Камчатского края Россельхознадзор нашел крупы, которые поставлялись с нарушением законодательства.

Так, в ходе проверки было установлено, что школа хранила и использовала в приготовлении гречневую, рисовую и пшеничную крупы, происхождение которых не установлено. На маркировочных этикетках отсутствовали сроки годности и знак ЕАС.

При проверке деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации на ячневую крупу и колотый горох выяснилось, что декларации были прекращены, документы по качеству и безопасности отсутствовали.

По факту случившегося возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Опасную продукцию отправили на уничтожение, пишет ИА KamchatkaMedia.