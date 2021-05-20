Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Соцсети удалили более 300 деструктивных ссылок о стрельбе в Казани
Общество
ФСБ обнародовала имена убивавших на Псковщине эстонских карателей
Мир
Пашинян заявил о находящихся на территории Армении 500 военных Азербайджана
Общество
ФСИН предложила организовать трудовые лагеря для осужденных
Армия
В Сербии стартовали антитеррористические учения с участием РФ
Общество
Финал кастинга на участие в «Алых парусах» стартовал в Петербурге
Туризм
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до 31 мая
Авто
В Германии выставили на продажу пикап Lada Niva за 3,2 млн рублей
Общество
Главный следователь полиции Москвы написала рапорт об увольнении

Найденные в школе на Камчатке некачественные крупы уничтожат

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школе села Паратунка Камчатского края Россельхознадзор нашел крупы, которые поставлялись с нарушением законодательства.

Так, в ходе проверки было установлено, что школа хранила и использовала в приготовлении гречневую, рисовую и пшеничную крупы, происхождение которых не установлено. На маркировочных этикетках отсутствовали сроки годности и знак ЕАС.

При проверке деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации на ячневую крупу и колотый горох выяснилось, что декларации были прекращены, документы по качеству и безопасности отсутствовали.

По факту случившегося возбуждены административные дела по статье «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Опасную продукцию отправили на уничтожение, пишет ИА KamchatkaMedia.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021