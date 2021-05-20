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Бобков отреагировал на законопроект США о непризнании Крыма российским

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Вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков считает, что законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над полуостровом, является «пустым популизмом».

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По его мнению, власти США поражают своим стремлением внутренними инициативами регулировать позицию России на международной арене.

«В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы, связанные с внутренним государственным устройством США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств», — отметил Бобков в беседе с «РИА Новости» 20 мая.

Также он считает, что подобный законопроект был разработан не столько для того, чтобы как-то повлиять на позицию России по Крыму, сколько для внутренней политической борьбы между американскими политическими силами.

«Данный документ — пустой популизм и рассчитан только для американцев», — резюмировал он.

Ранее в этот же день комитет по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Данная инициатива была поддержана единогласно.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что «Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией», и пообещал продолжить работу с целью привлечь Москву к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США еще в 2019 году одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским регионом. Текст закона о непризнании аннексии Крыма был внесен в конгресс 16 января, после чего его направили на рассмотрение палате представителей. Уточнялось, что законопроект запрещает «оказывать какую-либо помощь», подразумевающую признание региона частью России.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

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