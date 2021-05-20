Бобков отреагировал на законопроект США о непризнании Крыма российским

Вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков считает, что законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над полуостровом, является «пустым популизмом».

По его мнению, власти США поражают своим стремлением внутренними инициативами регулировать позицию России на международной арене.

«В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы, связанные с внутренним государственным устройством США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств», — отметил Бобков в беседе с «РИА Новости» 20 мая.

Также он считает, что подобный законопроект был разработан не столько для того, чтобы как-то повлиять на позицию России по Крыму, сколько для внутренней политической борьбы между американскими политическими силами.

«Данный документ — пустой популизм и рассчитан только для американцев», — резюмировал он.

Ранее в этот же день комитет по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Данная инициатива была поддержана единогласно.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что «Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией», и пообещал продолжить работу с целью привлечь Москву к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США еще в 2019 году одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским регионом. Текст закона о непризнании аннексии Крыма был внесен в конгресс 16 января, после чего его направили на рассмотрение палате представителей. Уточнялось, что законопроект запрещает «оказывать какую-либо помощь», подразумевающую признание региона частью России.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.