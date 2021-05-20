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Три московских проекта получили награды German Innovation Award
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Три московских проекта получили награды German Innovation Award

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Три московских онлайн-сервиса стали лауреатами международной премии German Innovation Award. Эксперты признали проекты перспективными и инновационными решениями для разных сфер жизни. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте mos.ru.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, город делает ставку на технологическое развитие, чтобы у горожан и бизнеса были удобные сервисы для экономии времени и помощи в повседневных делах.

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«Высокие оценки иностранных специалистов еще раз показывают, что московская цифровая экосистема конкурентоспособна на мировом уровне», — подчеркнула она.

Так, сразу две премии получила платформа Московского инновационного кластера — в номинации «ИТ-услуги для бизнеса» и дополнительной «Дизайн-мышление». Здесь собраны полезные инструменты и сервисы для создания и развития технологичных проектов — от электронной подачи заявок на меры поддержки до подбора площадок для тестирования продукта.

В категории «Информационные технологии» в число победителей вошел благотворительный сервис портала mos.ru. На сегодняшний день пожертвования через сервис принимают 40 проверенных фондов, которые помогают тяжелобольным детям и взрослым, малоимущим и др.

«Одним из лучших умных сервисов для жизни в городе (категория Smart living) жюри German Innovation Award признало проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве. С 2012 года москвичи могут передавать показания счетчиков воды через сервис на mos.ru. А с 2021-го в нем появились функции, которые помогают потреблять воду более осознанно», — отмечается в сообщении.

Так, пользователи видят индивидуальную статистику расхода воды, а также могут сравнить ее со средними значениями по городу.

Премия German Innovation Award вручается Национальным немецким советом по дизайну, в его состав входят более 300 коммерческих компаний. Премией ежегодно отмечают перспективные решения из разных стран, которые демонстрируют потенциал к устойчивому развитию и создают дополнительную ценность для потребителей продуктов и услуг.

В 2018 году в Москве была запущена программа мэра города «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района столицы. В рамках программы создаются современные общественные пространства, вводятся новые стандарты культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуются транспортная, спортивная и досуговая инфраструктуры.

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