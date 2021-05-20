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Блинкен объяснил отказ от введения санкций против Nord Stream 2

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток – 2», отвечает национальным интересам США. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая.

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Блинкен подтвердил, что Госдеп предоставил конгрессу США доклад, в котором указаны четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо задействованных в реализации строительства газопровода и которые, по его словам, попадают под санкции на основании «Закона о защите экономической безопасности Европы», если данные рестрикции не отменены.

При этом четыре судна из указанных в докладе, а также еще девять дополнительных кораблей попадают под санкции, отметил он. Также он уточнил, что эти суда контролируются или являются собственностью Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба».

В то же время он указал, что в документе речь идет в том числе и о Nord Stream 2 AG и ее исполнительном директоре Маттиасе Варниге. Но, по его словам, в национальных интересах США будет отказ от санкций против этой компании, ее должностных лиц, включая Варнига.

Вдобавок к этому в распространенном Госдепом в четверг сообщении Блинкена говорится, что Соединенные Штаты продолжат выступать против строительства газопровода. По его словам, позиция Штатов «непоколебима» и соответствует их обязательству укреплять трансатлантические отношения для нацбезопасности.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

Комментируя эту информацию, политолог Александр Рар рассказал «Известиям», что американские власти отказались от санкций из-за того, что поняли, что это приведет лишь к скандалу с Германией.

Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в свою очередь заявил «Известиям», что если США действительно откажутся от подобных рестрикций, то американский президент Джо Байден проявит разум, а не слабость.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США.

США впервые ввели санкции против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке строительства, швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

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