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Онколог назвал способы предупреждения опухоли прямой кишки

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Опухоль толстой кишки можно предупредить в половине случаев, считает главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Об этом он в четверг, 20 мая, сообщил в интервью «РИА Новости».

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«Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаях, просто выполняя колоноскопию, выполняя санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием», — подчеркнул специалист.

В этот же день Хатьков рассказал, какой вид рака чаще всего встречается у онкобольных в России. По словам врача, первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин.

Специалист также назвал симптомы, которые должны послужить поводом для незамедлительного обращения к врачу.

В частности, это появление уплотнений, изменение давно существующих родинок и резкая, необъяснимая потеря веса.

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