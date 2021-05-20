Онколог назвал способы предупреждения опухоли прямой кишки

Опухоль толстой кишки можно предупредить в половине случаев, считает главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Об этом он в четверг, 20 мая, сообщил в интервью «РИА Новости».

«Опухоль толстой кишки можно предупредить в 50% случаях, просто выполняя колоноскопию, выполняя санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием», — подчеркнул специалист.

В этот же день Хатьков рассказал, какой вид рака чаще всего встречается у онкобольных в России. По словам врача, первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин.

Специалист также назвал симптомы, которые должны послужить поводом для незамедлительного обращения к врачу.

В частности, это появление уплотнений, изменение давно существующих родинок и резкая, необъяснимая потеря веса.