Магаданца осудят за избиение грудного ребенка своей подруги

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Магаданской области, который обвиняется по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2021 года мужчина, проживая вместе с подругой и ее ребенком, родившимся в декабре прошлого года, систематически избивал малыша.

Задержанному уже предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие не исключает возможную юридическую квалификацию бездействия матери пострадавшего ребенка.

Мальчика изъяли из семьи, он находится на лечении в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет ИА MagadanMedia.

1 мая сообщалось о том, что московская прокуратура проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений 12-летнему мальчику. Он попал в больницу с различными травмами. По словам мальчика, его избивал отец.