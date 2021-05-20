В Германии выставили на продажу пикап Lada Niva за 3,2 млн рублей

В Германии выставили на продажу необычную модификацию Lada Niva в кузове пикап. Продавец планирует выручить за автомобиль €36 тыс. (3 243 621 рублей). Пробег у машины составляет 100 км.

Автомобиль оборудован грузовой платформой с боковыми защитными дугам, багажником на крыше, дополнительной задней оптикой, «кенгурятником», а также внедорожными покрышками.

Модель оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

9 апреля сообщалось, что в Самаре продается редкий автомобиль Ford Model T. Машина является первой серийной моделью американского бренда.

Раритетный Ford Model T был выпущен в 1922 году. Его пробег составляет 68 тыс. км. У автомобиля было всего три владельца. Кузов окрашен в черный цвет.