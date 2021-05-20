Главный следователь полиции Москвы написала рапорт об увольнении

Заместитель начальника ГУ МВД России по городу Москве — начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева подала рапорт об увольнении из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Отмечается, что Агафьева поступила на службу в органы внутренних дел в 1978 году. На руководящих должностях она находилась с 1985 года.

Начальником главного следственного управления Агафьева стала 11 сентября 2014 года.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД», медалями МВД России «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» III степени, II степени, I степени.

2 января сообщалось, что по выслуге лет от должности отстранили бывшего главу ГИБДД по Москве Юрия Дроганова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.