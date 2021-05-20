Ролик о популяции японских журавлей сняли на Курилах

На Курилах на территории заповедника «Курильский» прошли съемки ролика о популяции редких японских журавлей. Проект реализует студия Film Studio Aves. На протяжении 20 лет она создает фильмы о природе, этнокультуре и диких животных. За это время создано порядка 70 фильмов и 30 социальных роликов.

Как пишет ИА SakhalinMedia, съемочная группа работала на Курильских островах, чтобы запечатлеть Японских журавлей, это одни из самых редких журавлей мира. Создатели фильма полагают, что наиболее уязвимой является островная популяция этого вида. Так, на острове Кунашир, самом южном острове Большой гряды Курильских островов, гнездится не более трех пар.

Японский журавль - птица семейства журавлей. Он обитает на Дальнем Востоке и в Японии. Общая численность оценивается в 1,7–2 тыс. особей. Находился под угрозой полного исчезновения. С последней трети XX века из-за постепенного роста численности вида на Хоккайдо японский журавль начал постепенно осваивать и соседние российские острова.