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В Китае небоскреб вновь стал раскачиваться

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Небоскреб в китайском городе Шэньчжэнь вновь начал раскачиваться. По состоянию на 12:30 утра (7:30 по мск) офисные работники почувствовали колебания почувствовали колебания на 35-м, 55-м, 60-м этажах.

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По данным портала United News, на видеокадрах из здания, предоставленных сотрудниками, видно, как покачиваются электрические вентиляторы, а также плещется вода в аквариумах. К 13:00 по местному времени всех работников верхних этажей попросили переместиться вниз.

Башня SEG Plaza, достигающая в высоту 300 метров, начала шататься 18 мая: тогда пользователей Сети взволновали кадры, на которых видно, как башня покачнулась и от нее врассыпную бегут люди — как туристы, так и сотрудники офисного здания.

В тот день в башне находилось более 15 тыс. человек, которые были эвакуированы в течение полутора часа.

По словам местных властей, после проведенной проверки стало известно, что показатели колебаний, крена и проседания небоскреба находятся в рамках допустимых значений, в связи с чем аномалий основной конструкции выявлено не было.

Башня SEG Plaza расположена в оживленном торговом районе Хуацянбэй, который считается крупнейшим в мире рынком электроники. Здание занимает 104-е место в рейтинге самых высокий сооружений Китай.

В 2020 году в центре японского города Токио во время строительства загорелся небоскреб. По предварительным данным, пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке насчитывалось четыре подземных этажа и 54 наземных.

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