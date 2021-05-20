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Школы Хабаровского края начали готовить к новому учебному году

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В Хабаровском крае началась подготовка школ к новому учебному году. Так, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник осмотрел детский сад №29 и школу №27.

Как пояснили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и регионального правительства, администрация города выделила средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта кровель. По двум уже получено положительное заключение госэкспертизы.

Проблема состояния школ для Комсомольска-на-Амуре стоит очень остро, капитальный ремонт является необходимостью, рассказал глава города.

Позицию муниципалитета глава Хабаровского края поддержал. С предложением предусмотреть в долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре средства для поэтапного капитального ремонта крыш школ и детских садов Михаил Дегтярев выступил на совещании под председательством главы Минвостокразвития России Юрия Трутнева. Сейчас ведомство рассматривает возможность выделения средств на эти цели.

Также к новому учебному году начали готовить школы Аяно-Майского района. В селе Джигда планируется провести монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в школе и детском саду, провести ремонт кровли, утеплить крыши, сделать частичный ремонт системы отопления детского сада.

В самом отдаленном селе района Аим подготовили проектно-сметную документацию для ремонта системы водоотведения и канализации в школе. Около 6,5 млн на эти цели направлено в рамках федеральной субсидии.

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