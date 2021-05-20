Первый на Сахалине IT-парк открыли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске открыли первый в регионе IT-парк «Сахалин». На его базе будут реализованы и интегрированы самые смелые проекты в сфере цифровизации, полагают в администрации Сахалина.

На церемонии открытия присутствовали представители региональных властей и губернатор Валерий Лимаренко. Именно он был инициатором создания столь крупной IT-площадки. По его словам, все создаваемфые в этом парке сервисы и программы будут направлены на улучшение жизни сахалинцев и жителей Курил.

Площадь парка — 500 кв. м. На ней располагаются коворкинг, IT-академия, конференц-зал, офисные помещения для резидентов и переговорные комнаты.

Как пишет ИА SakhalinMedia, спектр задач, пути для решения которых будут создавать в стенах IT-парка, довольно широк: от обрабатывания обращений граждан с помощью технологий искусственного интеллекта до выявления и регистрации особо аварийных участков на дорогах. Это является частью плана правительства острова по полной цифровизации региона.

Лимаренко во время презентации обратил особое внимание на проект «Единая карта сахалинца». Он позволяет вывести отношение власти и населения на новый уровень. Эта «карта» будет состоять из двух сущностей: банковской карточки с определенными свойствами и приложения в телефоне. Систему должны запустить 24 мая этого года.

Сахалинская область входит в число пилотных регионов России, где разрабатывается собственная детальная стратегия цифровой трансформации. Предполагается, что накопленным на острове опытом воспользуются другие субъекты Федерации.