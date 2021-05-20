Запрет на продажу алкоголя введут в Биробиджане 22 мая

В Биробиджане 22 мая введут запрет на продажу алкоголя. В это время во всех городских школах прозвенят последние звонки.

Как рассказал глава города Александр Головатый, согласно региональному закону и постановлению мэрии алкогольная продукция запрещена к реализации в торговых точках в дни последних звонков и 1 сентября.

22 мая полиция будет проводить рейдовые мероприятия. За нарушение запрета должностные лица будут оштрафованы на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а юридические лица — на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщили ИА EAOMedia в городской администрации.

В конце марта сообщалось о намерении Минпромторга РФ рассмотреть предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми. Инициатива принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан.