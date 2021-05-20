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Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

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Член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил о том, что ситуация вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» всё еще остается непрозрачной.

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По его словам, после решения Вашингтона отказаться от ряда санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG, политически правильным будет инициировать контрмеры против Соединенных Штатов Америки — например, повысить таможенные пошлины на американский природный газ (СПГ).

«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — отметил Котре в беседе с «РИА Новости».

Рассуждая о вопросах национальных интересов США в обеспечении энергетической безопасности европейских партнеров, член комитета бундестага добавил, что «если бы угроза санкций со стороны администрации США была действительно продиктованы заботой об энергобезопасности Европы, то они уже давно должны были бы ввести санкции против правительства ФРГ».

Также, по мнению Котре, решение правительства Германии об отказе от угольной и ядерной энергетики представляет собой угрозу для энергобезопасности ФРГ и Европы. По его словам, запуск газопровода «Северный поток – 2» поможет данное решение смягчить.

Накануне США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, а также назвали четыре судна и четыре организации, которые «будут подлежать санкциям» в связи с его строительством.

В ночь на 20 мая стало известно, что Соединенные Штаты продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток – 2».

20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на разногласия, необходимо оставаться в диалоге с Россией. Также она подчеркнула, что Германия намерена продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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