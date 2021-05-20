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Два автобуса за 1 день попали в ДТП в Хабаровске

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В Хабаровске сразу два пассажирских автобуса за один день попали в ДТП. Это произошло на улицах Павла Морозова и Вологодской. В обоих случаях обошлось без серьезных последствий.

Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД, 19 мая на улице Павла Морозова водитель автобуса неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. Сколько в это время находилось пассажиров в автобусе, не сообщалось. Обошлось без пострадавших.

На Вологодской улице автобус попал в яму. Также пострадавших не зафиксировано. Очевидцы рассказали, что в этом месте ремонтируются сразу две полосы и без последствий крайне сложно разъехаться.

18 мая сообщалось, что в Хабаровском крае в кузове грузовика произошел взрыв газового баллона. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

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