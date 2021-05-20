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Глава ФСИН рассказал об открытии новых СИЗО в Крыму

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В Крыму завершается строительство следственного изолятора (СИЗО) на 366 мест, в будущем планируется открытие еще одного учреждения, рассказал директор ФСИН Александр Калашников.

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«Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тыс.», — рассказал он на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске в четверг, 20 мая.

В свою очередь, помощник уполномоченного по правам человека в Крыму Александр Штехбарт отметил, что строительство нового изолятора находится на завершающей стадии.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что правительство России планирует сделать более гуманным условия содержания заключенных в СИЗО и колониях.

В частности, предлагается расширить перечень дополнительных платных услуг и предметов, которые содержащимся в изоляторе разрешено иметь при себе, получать в посылках или приобретать по безналичному расчету.

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