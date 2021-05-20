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Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов
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Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

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Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил депутат Госдумы от региона Игорь Сапко на своей странице в Instagram.

«Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек!» — написал Сапко.

Он отметил, что Игумнов был для него наставником и учителем.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также выразил соболезнования родным и близким Игумнова.

«Геннадий Вячеславович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал и патриот Прикамья, ответственный, активный, целеустремленный, искренне любящий родной регион и своих земляков», — говорится в тексте.

Причина смерти экс-губернатора не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позднее.

Геннадий Игумнов родился 27 октября 1936 года. С 1983 года начал работать на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 году назначен губернатором Пермской области. В том же году его избрали на эту же должность по итогам второго тура первых в истории Прикамья выборов губернатора. Занимал этот пост до 2000-го года.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, имеет ряд других наград.

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