В Петербурге стартовал финал кастинга на участие в «Алых парусах», сообщает телеканал «Известия».

Попасть в мультимедийное шоу мечтают лучшие современные исполнители, так как аудитория праздника — десятки миллионов телезрителей. Своеобразные смотрины проходит и знаменитый бриг «Россия» — звезда и главный символ шоу в акватории Невы. В этом году его паруса изменят свой традиционный цвет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала традицию проведения праздника выпускников «Алые паруса», особенно в очном режиме. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-формате и транслировалось на телеканалах и в социальных сетях.

«Конечно, лучше очный режим. Потому что никакие телетрансляции не передадут ту эмоциональную атмосферу, которая существует у выпускников школ, находящихся на Дворцовой площади, на набережной, у петербуржцев, у гостей. На самом деле этот праздник уже стал брендом Санкт-Петербурга, известным в мире», — сказала она.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.