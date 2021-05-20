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В Кремле прокомментировали идею обязательной вакцинации от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 19 мая идею введения обязательной вакцинации от COVID-19 для россиян. По словам представителя Кремля, в России пока не прорабатывают такую возможность.

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«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков «РИА Новости».

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев теоретически допустил, что вакцинация в стране может стать обязательной. При этом Медведев уточнил, что сама по себе вакцинация предполагает согласие гражданина на ее осуществление, что говорит о добровольности ее проведения.

Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин сообщал, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Он призвал граждан активно тестироваться на COVID-19 и вакцинироваться. Вакцинация в России носит добровольный характер.

21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19. Он указал на то, что у всех граждан должна быть возможность сделать прививку, чтобы коллективный иммунитет от коронавируса был сформирован осенью.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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