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Эрдоган анонсировал послание для всего мира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и выступить там с посланием, которое будет касаться всего мира. Об этом он заявил 19 мая на встрече с молодежью в Анкаре, сообщает телеканал ТРТ.

Эрдоган уточнил, что его визит запланирован на 20 мая.

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«В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — сказал турецкий лидер, не уточнив подробностей своего выступления.

Эрдоган также сообщил о «хороших новостях», которые поступают из Восточного Средиземноморья. Он не исключил, что скоро будут объявлены сообщения о нефти и природном газе.

В декабре прошлого года в Евросоюзе (ЕС) согласовали расширение списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье.

При этом летом Эрдоган заявлял, что республика не будет отказываться от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

В 2019 году ЕС приостановил диалог с Анкарой на высшем уровне из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземном море в исключительной экономической зоне Кипра.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году провозгласили непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра. Переговоры между сторонами о воссоединении острова проходят безуспешно.

Турецкая Республика Северного Кипра занимает северную треть острова Кипр и признана только Турцией. Властью на острове, признанной международным сообществом, является греческое правительство Республики Кипр.

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