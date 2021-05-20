В МИЦ «Известия» обсуждают итоги ЧЕ по водным видам спорта – 2021

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Федерации синхронного плавания России, посвященная результатам чемпионата Европы по водным видам спорта – 2021 и подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Об итогах чемпионата, трудностях в связи с пандемией COVID-19 и предстоящей Олимпиаде рассказывают:

Ольга Брусникина, первый вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка;

Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы;

Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;

Александр Мальцев, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте;

Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте;

Олеся Платонова, чемпионка Европы в смешанном дуэте;

Гана Максимова, тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.

XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. Российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей.