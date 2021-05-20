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В МИЦ «Известия» обсуждают итоги ЧЕ по водным видам спорта – 2021

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Федерации синхронного плавания России, посвященная результатам чемпионата Европы по водным видам спорта – 2021 и подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Об итогах чемпионата, трудностях в связи с пандемией COVID-19 и предстоящей Олимпиаде рассказывают:

  • Ольга Брусникина, первый вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка;
  • Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы;
  • Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
  • Александр Мальцев, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте;
  • Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте;
  • Олеся Платонова, чемпионка Европы в смешанном дуэте;
  • Гана Максимова, тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.

XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. Российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей.

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