В МИЦ «Известия» обсуждают итоги ЧЕ по водным видам спорта – 2021
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Федерации синхронного плавания России, посвященная результатам чемпионата Европы по водным видам спорта – 2021 и подготовке к Олимпийским играм в Токио.
Об итогах чемпионата, трудностях в связи с пандемией COVID-19 и предстоящей Олимпиаде рассказывают:
- Ольга Брусникина, первый вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка;
- Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы;
- Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
- Александр Мальцев, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте;
- Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте;
- Олеся Платонова, чемпионка Европы в смешанном дуэте;
- Гана Максимова, тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.
XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. Российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей.