Эксперт рассказал о причинах снижения ставок на льготную ипотеку в РФ

Банки России массово снижают ставки по льготной ипотеке на жилую недвижимость в новостройках в целях получения дополнительного процентного дохода, привлечения качественных клиентов и наращивания числа контрактов до окончания программы льготной ипотеки, которая датируется 1 июля.

«Банки пока не стремятся повышать процентные ставки по ипотеке вслед за изменением ключевой, в том числе из-за снижения рентабельности», — рассказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова «РИА Новости».

Она отметила, что ипотека всё еще продолжает занимать статус кредитного продукта с самыми минимальными рисками, но, несмотря на большую маржу, банки находятся в выигрыше за счет масштабного эффекта услуги.

В свою очередь, старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева указала, что целью улучшения условий для тех, кто получает ипотеку, со стороны банков является расширение качественной базы клиентов, потому что именно ипотечники входят в категорию наиболее надежных заемщиков.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина уверена, что причина понижения ипотечных ставок заключается в желании банков нарастить выдачи до окончания программы льготной ипотеки, которое ожидается в середине лета текущего года. Конечного решения по завершению данной программы еще не принято, но активный рост цен на жилую недвижимость только повышает вероятность сворачивания льгот.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин указал на прямо пропорциональную зависимость размера субсидии от уровня ключевой ставки, которая свойственна программе льготной ипотеки: так, чем она выше, тем больше размер возмещения.

Как отметил эксперт, конкуренция на ипотечном рынке на сегодняшний день остается высокой, из-за чего многие крупные банки решили отказаться от дополнительной маржи и стимулировать спрос на продукт посредством понижения ипотечной ставки. Судя по всему, прогнозируемый банками прирост процентного дохода перекрывает недополученное возмещение в связи со снижением ставки.

19 мая бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину перечень предложений, которые могут стимулировать сокращение себестоимости квартир в новостройках на 15%. Соответствующая инициатива «Деловой России» подразумевает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.

В 2020 году в качестве антикризисной меры российское правительство организовало программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально планировалось, что соответствующая программа будет действовать до ноября прошлого года, однако в конце октября власти приняли решение продлить льготы до 1 июля 2021 года. Однако в феврале Центральный банк России выступил за сворачивание программы льготной ипотеки с возможностью ее сохранения в перечне российских регионов.