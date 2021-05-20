Россияне рассказали о готовности к переезду ради зарплаты в 250 тыс. рублей

Многие жители России готовы сменить профессию или переехать в другой город ради заработной платы в 250 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Исследование проводилось в мае, в нем поучаствовали более 5 тыс. пользователей сервиса со всей страны.

Так, более половины опрошенных (51%) рассказали, что ради указанной зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% ради 250 тыс. в месяц готовы переехать в другой город или даже сменить страну.

Еще 36% респондентов на некоторое время согласны отказаться от отпуска, а 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей, пишет «РИА Новости».

Почти треть участников опроса отметили готовность получить новое образование или пройти переквалификацию, а почти четверть — работать без выходных. При этом 10% россиян готовы отложить планирование семьи.

12 мая сообщалось, что россиянам в среднем необходимо 173 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. По результатам проведенного сервисом SuperJob опроса, большая сумма для счастья нужна москвичам — 224 тыс. рублей. Уточнялось, что у мужчин показатель выше, чем у женщин, — 192 тыс. и 155 тыс. рублей соответственно.