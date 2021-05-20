Пять человек погибли в результате пожара в доме в Пермском крае

При пожаре в частном доме в Кунгурском районе Пермского края погибли пять человек, включая трех инвалидов. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил исполняющий обязанности главы округа Вадим Лысанов, передает ТАСС.

Возгорание произошло в здании, расположенном на Иренской улице в деревне Усть-Турка. По словам и.о. главы округа, согласно предварительной информация, люди топили баню, находящуюся под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом, в котором на тот момент находились пять человек, трое из них инвалиды, все они погибли.

Пламя охватило площадь в 122 квадратных метра. В настоящее время пожар ликвидирован.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

18 мая три человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска.