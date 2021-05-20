Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа»
Спорт
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде в Токио сократят вдвое
Общество
Загрузка санаториев юга России летом достигнет 95%
Интернет
Пользователи в нескольких странах пожаловались на сбой в работе Instagram
Общество
В ЕАЭС может появиться регулятор по аналогии с European Medicines Agency
Интернет
Эксперты сообщили о двукратном росте активности хакеров-вымогателей
Общество
Спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 48%
Общество
В РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров
Экономика
Счетная палата выявила сокращение воспроизводства дефицитных ресурсов в РФ

Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москвичей в четверг, 20 мая, ждет облачная погода с прояснениями и до 23 градусов тепла. Пройдет дождь, в отдельных районах столицы с грозой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ослепительная угроза: как спастись от шаровой молнии и электрического взрыва

В дневные часы в городе температура воздуха составит плюс 21–23 градуса. Ночью похолодает до плюс 11.

Ветер юго-восточный, южный, 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 20 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Днем в Подмосковье воздух прогреется от 18 до 23 градусов тепла. В ночь на пятницу температура опустится до плюс 8 градусов.

19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели.Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше +18 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021