Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 мая

Москвичей в четверг, 20 мая, ждет облачная погода с прояснениями и до 23 градусов тепла. Пройдет дождь, в отдельных районах столицы с грозой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в городе температура воздуха составит плюс 21–23 градуса. Ночью похолодает до плюс 11.

Ветер юго-восточный, южный, 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 20 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Днем в Подмосковье воздух прогреется от 18 до 23 градусов тепла. В ночь на пятницу температура опустится до плюс 8 градусов.

19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала об ухудшении погоды и похолодании в Москве к концу недели.Ожидается, что самым холодным днем недели станет пятница, когда температура воздуха составит не выше +18 градусов.