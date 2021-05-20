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Пользователи в нескольких странах пожаловались на сбой в работе Instagram

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Пользователи платформы Instagram из США, Канады и Великобритании сообщили о сбоях в работе приложения. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Отмечается, что сбои происходят при просмотре новостной ленты, а также входе в учетную запись.

Сведения проблемах при работе сервиса на территории России на данный момент отсутствуют.

Накануне, 19 мая, нейро- и клинический психолог Ирина Хвингия рассказала о признаках зависимости от смартфона. Так, по словам специалиста, в список тревожных сигналов входят постоянное ношение устройства при себе, его применения без особых на то потребностей, а также использование смартфона в ущерб важным задачам.

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