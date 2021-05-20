Счетная палата выявила сокращение воспроизводства дефицитных ресурсов в РФ

Уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов на территории России за период с 2018 по 2020 год сократился вдвое, снизившись с показателя в 63% до 32%. Такие данные приведены в отчете Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр. Документ опубликован на сайте контрольного ведомства в четверг, 20 мая.

«Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками», — указывается в отчете.

В Счетной палате добавили, что Россия не проводит геологоразведочные работы в отношении 86% дефицитных видов твердых полезных ископаемых (ТПИ), в том числе по 12 из 29 импортируемых видов полезных ископаемых, в том числе урана, марганца, лития, хрома, титана и других.

Всего в ходе проверки Счетная палата выявила 42 значимых риска, «большинство из которых можно минимизировать»,

Как отмечает ведомство, ухудшает ситуацию в том числе потенциальный негативный эффект, вызванный увеличением ставки налога на добычу ископаемых для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза. Как отмечают в ведомстве, в связи с этим существует риск снижения инвестиционного потенциала предприятий и сокращения объемов геологоразведочных работ за счет частных инвестиций.

Ранее, 28 апреля, правительство России обратилось к министерствам с поручением в течение месяца разработать меры господдержки для металлургической отрасли.