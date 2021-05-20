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В УК РФ хотят прописать наказание за подделку маркировки

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В Уголовном кодексе России появится наказание за подделку маркировки товаров. Как выяснили «Известия», такой законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК РФ может быть принят в июне. Чтобы избежать давления на бизнес, кабмин предлагает установить переходный период длиной в шесть месяцев, так предприниматели смогут адаптироваться к новым нормам.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, применение поддельных средств идентификации — это один из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут представлять опасность для потребителя, при этом для недобросовестных участников оборота создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей.

В качестве наказания за такое деяние правительство предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо принудительные работы на период до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штрих-срок: в УК появится наказание за подделку маркировки

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