В УК РФ хотят прописать наказание за подделку маркировки

В Уголовном кодексе России появится наказание за подделку маркировки товаров. Как выяснили «Известия», такой законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК РФ может быть принят в июне. Чтобы избежать давления на бизнес, кабмин предлагает установить переходный период длиной в шесть месяцев, так предприниматели смогут адаптироваться к новым нормам.



Как уточняется в пояснительной записке к документу, применение поддельных средств идентификации — это один из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут представлять опасность для потребителя, при этом для недобросовестных участников оборота создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей.



В качестве наказания за такое деяние правительство предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо принудительные работы на период до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штрих-срок: в УК появится наказание за подделку маркировки