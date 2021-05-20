Лавров встретился с Блинкеном в Рейкьявике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал свои первые очные переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном как конструктивные. Встреча глав дипломатических ведомств двух стран состоялась в ночь на четверг, 20 мая, в Рейкьявике, сообщает телеканал «Известия».

Он также добавил, что в дальнейшем Москве и Вашингтону предстоит подготовить предложения для саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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