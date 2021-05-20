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Экономист прокомментировал падение курса биткоина

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Экономист Андрей Колганов заявил, что падение курса биткоина не означает конец эры криптовалюты, сообщает телеканал «Известия».

«Биткоин как был, так и останется привлекательным активом для биржевых игроков. Поэтому вряд ли он исчезнет просто из-за того, что он обвалился. В истории биткоина было много взлетов и провалов и очередной провал вовсе не является свидетельством его конца», — сказал эксперт.

Ранее цена биткоина за сутки обваливалась почти на треть.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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