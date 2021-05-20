В Госдепартаменте рассказали о темах переговоров Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкин и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике обсудили армяно-азербайджанский конфликт, ситуацию в Афганистане и КНДР. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном», — отметил Прайс.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули вопросы сотрудничества, которые могут представлять взаимный интерес. Среди них стратегическая стабильность, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, Афганистан.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая мск и продолжалась почти два часа.