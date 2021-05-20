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В Госдепартаменте оценили встречу Блинкена и Лаврова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по итогу переговоров в Рейкьявике подняли вопрос сотрудничества двух стран и договорились о продолжении диалога. Об этом в ночь на четверг, 20 мая, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Они (Лавров и Блинкен. — Ред.) также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР. Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство по продолжению обсуждений в дальнейшем», — цитирует текст заявления ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавров в свою очередь, заявил, что Россия готова «разгребать завалы», оставшиеся в двусторонних отношениях от предыдущих американских администраций, в том числе и касающиеся работы дипломатических миссий.

Первая встреча главы МИД РФ и нового госсекретаря США продолжалась два часа.

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