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«Ювентус» обыграл «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии

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Футболисты «Ювентуса» в среду, 19 мая, обыграли «Аталанту» в финале Кубка Италии.

Встреча прошла на арене «Сассуоло» и завершилась со счетом 2:1, пишет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей отличились Деян Кулусевски на 31-й минуте и Федерико Кьеза (73). У проигравшей команды отличился Руслан Малиновский (41).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, и не сумел отметиться в ходе игры.

«Ювентус» одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз. Клуб из Турина чаще всех выигрывал трофей, еще шесть раз команда уступала в финале. На счету «Аталанты» одна победа в турнире (1963), команда из Бергамо в четвертый раз проиграла в финале кубка страны.

Ранее, 26 апреля, гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Болонью» в чемпионате Италии. Матч закончился со счетом 5.0.

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