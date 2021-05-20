Появились первые кадры спецэпизода сериала «Друзья»

Журнале People эксклюзивно опубликовал первые кадры специального эпизода сериала «Друзья», а также взял короткое интервью у актеров — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Актеры признались, что поддерживали дружеские отношения все эти годы, но все вместе собирались лишь дважды и одна из этих встреч произошла на съемках спецэпизода.

«Забавно собраться вместе после стольких лет. Ощущение, что время тогда застыло, а сейчас мы продолжаем с того места, где остановились», — добавил 53-летний Мэтт Леблан.

На вопрос журналистов, в чем секрет популярности «Друзей» во всем мире, Мэттью Перри отметил, что шоу никогда не пытались делать злободневным.

«Никаких шуток на злобу дня туда вставлять не пытались... Они шутили о людях и их характерах — поэтому зрители и будут возвращаться к этому сериалу и смотреть его вновь и вновь», — пояснил актер.

В новом эпизоде зрителей ждут сюрпризы: идеально воссозданная старая студия и специальные гости, среди которых Риз Уизерспун (сыгравшая сестру Рэйчел), Леди Гага, а также Дэвид Бекхэм и Джастин Бибер.

По данным СМИ, звезды сериала получили за участие в спецэпизоде не менее $2,5 млн каждый.

Спецвыпуск культового сериала «Друзья» выйдет 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max.

Съемки спецвыпуска не раз откладывали из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Ситком «Друзья» успешно шел в разных странах мира, включая Россию, с 1994 по 2004 год. Всего вышло 236 эпизодов. Как отмечает компания, в специальном выпуске актеры также выступят в роли исполнительных продюсеров