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Блинкен заявил о продолжении политики США в отношении Nord Stream 2

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Соединенные Штаты продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в письменном заявлении главы Госдепа, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против «Северного потока – 2» непоколебима... Наша позиция соответствует нашему обязательству укреплять наши трансатлантические отношения в целях национальной безопасности», — отмечается в документе.

20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых также планируется ввести ограничительные меры.

Ранее США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, а также назвали четыре судна и четыре организации, которые «будут подлежать санкциям» в связи с его строительством.

Ранее в среду журналист телеканала CBS Ина Руффини опубликовала у себя в Twitter текст доклада Госдепартамента конгрессу США, согласно которому Госдеп планирует ввести санкции против четырех российских судов, в их числе «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев».

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